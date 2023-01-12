Україна

Клуб оголосив про відхід захисника.

Полтавська Ворскла на своєму офіційному сайті оголосила про відхід захисника Джоко Зайкова.

"Ключовим рішенням у продовженні співпраці з Ворсклою стало бажання родини. Мені дуже подобалося в цьому колективі, але зараз така ситуація, коли потрібно потиснути руки.

Від сьогодні я не гравець полтавського клубу. Хочу висловити найщиріші слова подяки на адресу всіх, хто допомагав мені впродовж часу, який я провів у цьому чудовому колективі справжніх професіоналів.

Я багато чому навчився, і цей досвід заберу з собою. Перемог Україні та моїй улюбленій Ворсклі", — цитує Зайкова прес-служба полтавців.

Нагадаємо, що 27-річний Зайков грав за українську команду з січня 2022 року. З початком війни в Україні він відправився в оренду у Славію з Софії. Загалом на його рахунку 16 ігор без гольових дій.