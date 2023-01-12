Тренер подякував УАФ за надану можливість очолити й працювати з національною командою.
Олександр Петраков, УАФ
12 січня 2023, 17:12
Сьогодні, 12 січня, стало відомо, що Олександр Петраков більше не буде тренувати збірну України.
Вже колишній наставник збірної України дав свій прощальний коментар.
"Для мене цей період життя назавжди залишиться теплим спогадом у серці. Хочу подякувати гравцям національної команди та тренерсько-адміністративному штабу за те, що упродовж півтора року ми були єдиним цілим, згуртованим і натхненним ідеєю захисту інтересів України на футбольному полі й поза ним.
Ми прагнули досягти найбільшого й подарувати Україні радість перемог у найважчий період новітньої історії держави. Також щиро вдячний усьому колективу Української асоціації футболу за багаторічну співпрацю та президенту УАФ Андрію Павелку за довіру.
Дякуємо нашим найкращим у світі уболівальникам за те, що палко й щиро підтримували й вірили в нас! Я залишаюся найпалкішим уболівальником збірної України! Слава Україні!", — наводить слова Петракова офіційний сайт УАФ.
Під керівництвом Олександра Петракова збірна України провела 15 матчів (шість перемог, сім нічиїх, дві поразки, різниця забитих і пропущених м’ячів 23-13).