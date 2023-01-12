Україна

Тренер подякував УАФ за надану можливість очолити й працювати з національною командою.

Сьогодні, 12 січня, стало відомо, що Олександр Петраков більше не буде тренувати збірну України.

Вже колишній наставник збірної України дав свій прощальний коментар.

"Для мене цей період життя назавжди залишиться теплим спогадом у серці. Хочу подякувати гравцям національної команди та тренерсько-адміністративному штабу за те, що упродовж півтора року ми були єдиним цілим, згуртованим і натхненним ідеєю захисту інтересів України на футбольному полі й поза ним.

Ми прагнули досягти найбільшого й подарувати Україні радість перемог у найважчий період новітньої історії держави. Також щиро вдячний усьому колективу Української асоціації футболу за багаторічну співпрацю та президенту УАФ Андрію Павелку за довіру.

Дякуємо нашим найкращим у світі уболівальникам за те, що палко й щиро підтримували й вірили в нас! Я залишаюся найпалкішим уболівальником збірної України! Слава Україні!", — наводить слова Петракова офіційний сайт УАФ.

Під керівництвом Олександра Петракова збірна України провела 15 матчів (шість перемог, сім нічиїх, дві поразки, різниця забитих і пропущених м’ячів 23-13).