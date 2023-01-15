Президент Шахтаря прокоментував перехід Михайла Мудрика в Челсі.
Рінат Ахметов - Getty Images
15 січня 2023, 17:20
Михайло Мудрик перейшов до Челсі та увійшов до топ-20 трансферів в історії світового футболу.
Президент донецького Шахтаря Рінат Леонідович Ахметов прокоментував цей трансфер українця.
"Маю подвійні почуття: для того щоб вигравати європейські трофеї, я таких футболістів, як Мудрик, повинен запрошувати до нашого клубу, до нашого українського чемпіонату, а не проводжати їх до найкращих чемпіонатів і найкращих клубів світу.
Однак я переконаний, що Михайло своєю швидкістю, своєю технікою, своєю яскравою гарною грою завоює пошану, симпатію та любов усіх поціновувачів світового футболу".
Сума трансферу склала 100 мільйонів євро. Контракт підписано на 8,5 років.