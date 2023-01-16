Україна

Кіпер буде шукати собі новий клуб.

Олександрія на своєму офіційному сайті оголосила про відхід основного воротаря Олега Білика.

Контракт 25-літнього кіпера тривав до літа 2023 року, але клуб і гравець розірвали контракт.

В основному складі Олександрії Білик дебютував у 2019 році у Кубку України проти вишгородського Діназу.

Загалом, провів 43 матчі, в яких пропустив 50 голів. "Дякуємо Олегу за співпрацю і бажаємо успіхів в подальшій футбольній кар’єрі", — пишеться на сайті клубу.

Нагадаємо, що раніше Олександрія оголосила про підписання воротаря збірної України Микити Шевченка.