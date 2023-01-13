Україна

Голкіпер приєднався до команди Руслана Ротаня.

Ексголкіпер Зорі Микита Шевченко став гравцем Олександрії, про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Угода з голкіпером розрахована до 31 травня 2024 року.

Нагадаємо, Микита Шевченко є вихованцем академії донецького Шахтаря. Виступав за Іллічівець, Карпати, Шахтар-2 та Шахтар. Крім того, викликався до лав збірної України.

Нагадаємо, Олександрія вже повернулася з відпустки. А головний тренер команди Руслан Ротань представив свій тренерський штаб, в якому знайшлося місце Сергію Кравченку і Володимиру Єзерському.