Україна

Луганський клуб розпочне підготовку до другої половини сезону УПЛ.

Зоря вирушила до Туреччини на тренувальний збір, який пройде в рамках підготовки до другої половини сезону української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє офіційний сайт луганчан.

Також став відомим склад гравців, які вирушили з командою Патріка ван Леувена на збори, які триватимуть більше місяця.

Всі товариські ігри Зорі може буде подивитися на офіційному каналі клубу в YouTube.

Список гравців Зорі, які вирушили у Туреччину:

Дмитро Мацапура, Антон Жилкін, Олександр Сапутін, Владислав Кучерук, Максим Імереков, Богдан Бутко, Олег Данченко, Роман Вантух, Денис Нагнойний, Ігор Снурніцин, Ярослав Кисіль, Ігор Кирюханцев, Володимир Бражко, Ілля Гулько, Дмитро Мишньов, Сергій Булеца, Максим Хлань, Вячеслав Чурко, Арсеній Батагов, Максим Сміян, Назарій Русин, Денис Антюх, Олекій Хахльов.

Також відзначається, що Євген Шахов приєднається до команди трохи пізніше.





Раніше повідомлялося, що Зоря проведе товариський матч із пловдівським Локомотивом, який пройде 21 січня.