Україна

Товариська гра відбудеться у суботу, 21 січня.

Луганська Зоря у своїх соціальних мережах оголосила, що зіграє товариський матч проти пловдивського Локомотива на зборах у Туреччині.

Товариська гра з болгарським клубом пройде у суботу, 21 січня. Це буде перша гра на зборах для команди Патріка Ван Леувена.

Наразі Локомотив посідає четверте місце після 18 турів у турнірній таблиці чемпіонату Болгарії.

Напередодні Зоря вийшла з відпустки після зимової відпустки, оголосивши плани на найближчий час.