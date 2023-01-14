Товариська гра відбудеться у суботу, 21 січня.
ФК Зоря
14 січня 2023, 17:33
Луганська Зоря у своїх соціальних мережах оголосила, що зіграє товариський матч проти пловдивського Локомотива на зборах у Туреччині.
Товариська гра з болгарським клубом пройде у суботу, 21 січня. Це буде перша гра на зборах для команди Патріка Ван Леувена.
Наразі Локомотив посідає четверте місце після 18 турів у турнірній таблиці чемпіонату Болгарії.
Напередодні Зоря вийшла з відпустки після зимової відпустки, оголосивши плани на найближчий час.