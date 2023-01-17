Україна

Українець перебрався у чемпіонат Іспанії.

Напередодні іспанська Жирона офіційно оголосила про придбання вінгера збірної України та київського Динамо Віктора Циганкова.

Столичний клуб попрощався із футболістом, за якого заплатили 5 мільйонів євро та виплатять 50 відсотків у випадку можливого трансферу.

У футболці Динамо Циганков провів 236 матчів у всіх турнірах, у тому числі 64 – в єврокубках. На рахунку Віктора — 94 голи, з яких 77 — у чемпіонатах України, 4 — в національному Кубку та 13 — на міжнародній арені.

Нагадаємо, що Циганков став одним із найдорожчих трансферів в історії Жирони.