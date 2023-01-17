Іспанія

Український вінгер розділив перше місце з ще двома футболістами.

Сьогодні стало відомо про те, що вінгер київського Динамо Віктор Циганков підписав контракт із іспанською Жироною.

Сума трансферу становила п'ять мільйонів євро. Також кияни отримають 50% від суми майбутнього продажу гравця.

Таким чином, трансфер 25-річного українця став одним із найдорожчих в історії іспанського клубу. Віктор ділить перше місце із двома футболістами.

Крім Циганкова, склад Жирони за п'ять мільйонів євро поповнювали Марк Муньєса зі Сток Сіті у 2018 році та Хоан Мохіка з Райо Вальєкано того ж року.

Топ-5 трансферів Жирони доповнюють Бернардо Еспіноса з Мідлсбро у 2017 році за 4,5 млн євро та Мігель Гутьєррес із Реала минулого року за 4 млн євро.

Після 17 турів Жирона набрала 21 очко та посідає 11 місце у турнірній таблиці іспанської Ла Ліги.