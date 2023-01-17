Україна

Футболіст поспілкувався з прес-службою дніпрян.

Новачок Дніпра-1 бразилець Хайнер поспілкувався із прес-службою клубу після приєднання.

"Перше враження є дуже добрим, – відзначив бразилець. – Одразу помітно, що тут дуже амбіційний проєкт. Знаю, що Дніпро-1 добре виступає у європейських турнірах, є лідером чемпіонату і має перспективу зіграти у Лізі чемпіонів.

Почав у Ріу Бранку, потім перейшов до Байї, грав у Наутіко та Пайсанду. За Куябу виступав у бразильській Серії Б, а в Серії А – за Атлетико Гояненсе. І ось, зараз я тут. Мої кумири — Кафу та Дані Алвес. Вони обидва були чемпіонами світу, грали за великі клуби.

Війна? Так, я знаю, що на вашу країну напали та вона веде війну. У цьому аспекті рішення не було легким, але після розмов з агентом та представниками клубу я погодився. Я готовий грати в Україні. Що кажуть у Бразилії? Якщо у декількох словах: росія є цілком винною у тому, що відбувається, і у ваших людей немає іншого виходу, окрім як боротися", — сказав Хайнер.