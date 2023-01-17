Україна

Одесити продовжують трансферну кампанію.

Одеський Чорноморець офіційно оголосив про підписання другого зимового новачка.

Їм став опорний півзахисник Євген Задоя, який зимою залишив ковалівський Колос на правах вільного агента.

Про тривалість контракту з 32-річним футболістом не повідомляється.

На початку 2022-го року Задоя грав у чемпіонаті Казахстану, а до цього 5 років виступав за той же Колос — 123 матчі і 10 голів.

Також у його кар'єрі був запорізький Металург, харківський Геліос та рівненський Верес. На його рахунку 19 матчів за юнацьку збірну України U-19.