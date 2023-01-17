Одесити продовжують трансферну кампанію.
Євген Задоя, Колос
17 січня 2023, 20:53
Одеський Чорноморець офіційно оголосив про підписання другого зимового новачка.
Їм став опорний півзахисник Євген Задоя, який зимою залишив ковалівський Колос на правах вільного агента.
Про тривалість контракту з 32-річним футболістом не повідомляється.
На початку 2022-го року Задоя грав у чемпіонаті Казахстану, а до цього 5 років виступав за той же Колос — 123 матчі і 10 голів.
Також у його кар'єрі був запорізький Металург, харківський Геліос та рівненський Верес. На його рахунку 19 матчів за юнацьку збірну України U-19.