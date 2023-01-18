У футболістів незначні ушкодження.
Віталій Буяльський, ФК Динамо
18 січня 2023, 20:29
Півзахисник Динамо Віталій Буяльський та нападник Артем Бєсєдін вимушено отримали коротку перерву в тренувальному процесі через незначні ушкодження, повідомив офіційний сайт Динамо.
Буяльский має забій колінного суглобу, а Бєсєдін — ахіллового сухожилля. Обидва гравці отримали 2-3 дня на відновлення.
Нагадаємо, що 20 січня Динамо вирушить на навчально-тренувальний збір до Туреччини, де продовжить підготовку до весняної частини сезону.