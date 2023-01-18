Україна

Гравець поділився своїми думками.

Після вечірнього тренування у середу нападник Динамо Владислав Ванат розповів про перші дні роботи, поповнення тренерського штабу та свою форму.

"Зараз у нас втягуючий режим, багато бігової роботи, тому трохи важко. Вчора та сьогодні вже почали більше грати у футбол, тож стало дещо легше.

Мати справу з м’ячем – це наша професія. Зрозуміло, що бігова робота теж важлива, але основний акцент має бути зроблений саме на роботу з футбольним м’ячем.

Поява Шовковскього? Звісно, протягом усього тренувального процесу отримуємо від нього підказки.

Олександр Володимирович – досвідчений гравець у минулому і чудовий тренер зараз та, сподіваюся, у майбутньому.

Рівень готовності? До відновлення чемпіонату ще більше місяця, потроху будемо втягуватися. Наразі, думаю, готовність складає менше 50%. Але, впевнений, за найближчий місяць ми добре підготуємося.

Очікую перемагати у кожному матчі і через ігри набирати оптимальну форму – це краще, ніж просто тренуватися. У нас так завжди відбувається", — наводить слова Ваната офіційний сайт Динамо.

Раніше Георгій Бущан назвав причину провалу київського клубу у єврокубках.