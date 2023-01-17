Україна

Голкіпер "біло-синіх" назвав причину провалу київського клубу у єврокубках.

Воротар київського Динамо Георгій Бущан прокоментував невдалі результати "біло-синіх" у єврокубках у ході нинішнього сезону.

"Ми, напевно, першими почали грати навесні, потім ми були в збірній місяць або більше. Відпочили 6-7 днів, а потім матчі, спаринги. Ми форму набрали, а потім, коли розпочався чемпіонат, ми зупинилися. Все це залишило свій слід.

Багато їздили, були морально змучені цим. Коли ти в Україні перебуваєш і тут вибухи, ти переживаєш усе це найпростіше, бо твої рідні з тобою. А коли ти в іншій країні і читаєш це все в інтернеті, набагато важче все переносити", – сказав Бущан в інтерв'ю Football Hub.

Нагадаємо, Динамо провалило кваліфікацію в Лігу чемпіонів, після чого невдало виступило в Лізі Європи, посівши останнє місце в групі, набравши лише одне очко.