Україна

Коуч харків'ян — про трансферну політику.

Тренер Металіста 1925 Олег Голодюк розповів про кадрові побажання та завдання для команди на друге коло.

"Деякі наші побажання ми сказали керівництву, вони пішли нам на зустріч. Думаю, що вони зараз в цьому напрямку працюють. Але, знову ж таки, якщо не буде новачків, то ми повністю впевнені в хлопцях, які є в команді, довіра є, нічого страшного не станеться.

Прогресувати в ігровому плані — це найголовніше. І ще розвиток клубу, розвиток команди. Якщо футболісти будуть все робити так, як вони роблять зараз, я думаю, що ми на правильному шляху і все буде добре", — цитує Голодюка офіційний сайт Металіста 1925.

Після 14 ігор Металіст 1925 набрав 18 очок та займає восьме місце в турнірній таблиці УПЛ.