Україна

Півзахисник перебрався у львівський клуб.

ФК Львів офіційно оголосив про підписання півзахисника київського Динамо Ахмеда Алібекова.

Як повідомляє прес-служба, 24-річний футболіст перейшов клубу на правах оренди, термін якої один рік.

Минулі пывтора роки український хавбек захищав кольори луганської Зорі на правах оренди, але не поїхав з командою на зимові збори.

На його рахунку лише п'ять ігор за півтора роки та один забитий м'яч. Цього сезону він лише раз з'являвся на полі, провівши дев'ять хвилин.

Раніше Львів оголосив про підписання воротаря Рибки та захисника Дитятьєва.