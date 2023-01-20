Дивіться відео голів та огляд товариського матчу, що відбувся 20 січня о 16:00.
Гравці Шахтаря, Шахтар
20 січня 2023, 21:59
У рамках першого товариського матчу за тренувальних зборах донецький Шахтар програв Аустрії із рахунком 1:2.
За українську команду, за рахунком 0:2, відзначився Артем Бондаренко з пенальті. У гостей по голу в кожному з таймів забили Холланд та Копп.
До вашої уваги відео голів та огляд матчу:
Шахтар — Аустрія 1:2
Голи: Бондаренко, 79 — Холланд, 24, Копп, 72
Шахтар (1 тайм): Шевченко — Гочолеішвілі, Козік, Фарина, Михайліченко - Джурасек, Назарина, Очеретько, Тотовицький, Борячук — Кулаков.
Шахтар (2 тайм): Трубін — Конопля, Бондар, Матвієнко, Топалов — Степаненко, Криськів — Зубков, Бондаренко, Петряк — Сікан.