У рамках першого товариського матчу за тренувальних зборах донецький Шахтар програв Аустрії із рахунком 1:2.

За українську команду, за рахунком 0:2, відзначився Артем Бондаренко з пенальті. У гостей по голу в кожному з таймів забили Холланд та Копп.

До вашої уваги відео голів та огляд матчу:

Шахтар — Аустрія 1:2

Голи: Бондаренко, 79 — Холланд, 24, Копп, 72

Шахтар (1 тайм): Шевченко — Гочолеішвілі, Козік, Фарина, Михайліченко -  Джурасек, Назарина, Очеретько, Тотовицький, Борячук — Кулаков.

Шахтар (2 тайм): Трубін — Конопля, Бондар, Матвієнко, Топалов — Степаненко, Криськів — Зубков, Бондаренко, Петряк — Сікан.