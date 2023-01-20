Україна

Футболіст розповів про свій перехід до ФК Львів.

Новачок Львова Олексій Дитятьєв прокоментував свій перехід в український клуб з казахстанського Аксу.

"Підсвідомо шукав варіанти в Україні після початку війни. Шукав можливості. Коли мені зателефонував головний тренер, керівництво, розмірковував над цим питанням. Щасливий перейти у Львів у такий важкий в Україні час.

Олег Дулуб — позитивна людина. Він розмовляє декількома мовами, знаходить підхід до будь-якого гравця. В нього цікавий підхід до тренувань. Тільки позитивно про нього кажу. Коли ми йшли з Карпат, то завжди тримали зв'язок.

Моя мама та відчим з першого дня окупації в окупованій Новій Каховці. Це тяжко. Кожен день прокидаєшся і не знаєш, що буде сьогодні. Прильоти кожен день... Йде війна, тому я дуже переживаю та боюся. Мама не захотіла виїжджати, хоч як я її не вмовляв", — розповів футболіст.

Нагадаємо, що ще до Казахстану Дитятьєв грав у Краковії, з якою став володарем Кубка Польщі 2019/20 та Суперкубка Польщі 2020.