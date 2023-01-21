Україна

Харків’яни спростували чутки, що виникли в пресі.

Харківський Металіст у поточному сезоні перебуває в стані невизначеності відносно ситуації всередині керівництва клубу, однак усе одно намагається боротись за якнайкращі місця в турнірній таблиці.

Однак останнім часом у ЗМІ знову почали з’являтись чутки про нібито фінансові негаразди в "жовто-синіх", які був вимушений спростовувати генеральний директор клубу Валерій Грига.

"Я хочу востаннє наголосити, що Олександр Владиленович Ярославський є президентом Металіста та бере участь у життєдіяльності клубу.

Хлопці отримали зарплату та вирушили на збори до Туреччини. Більше ніяких чуток і пліток щодо нашого президента я не коментуватиму. Вважаю, що вони спрямовані на дискредитацію футбольного клубу Металіст", — заявив функціонер.

Нагадаємо, що раніше харківський Металіст оголосив п’ятьох суперників, проти яких зіграє на першому етапі тренувальних зборів.