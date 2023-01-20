Харківська команда оголосила графік матчів на навчально-тренувальних зборах.
ФК Металіст
20 січня 2023, 18:10
Металіст на своєму офіційному сайті опублікував графік контрольних матчів у рамках першого етапу навчально-тренувальних зборів у Туреччині.
Перший етап підготовки харків'ян до другої половини сезону складатиметься з двох тижнів, за які команда Олега Ратія проведе п'ять товариських матчів.
Розклад спарингів Металіста в Туреччині:
Металіст — ГКС Катовиці (Катовиці, Польща) — 25 січня
Металіст — Локомотив (Софія, Болгарія) — 28 січня
Металіст — Тузла Сіті (Тузла, Боснія та Герцеговина) — 31 січня
Металіст — Торпедо (Кутаісі, Грузія) — 3 лютого
Металіст — Согдіана (Джиззак, Узбекістан) — 7 лютого
Інформація про час та трансляцію матчів буде доступна пізніше на офіційному сайті клубу або в соціальних мережах.
Раніше повідомлялося, що Металіст вийде з відпустки 20 січня, зимові збори пройдуть у Туреччині.