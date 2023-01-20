Україна

Харківська команда оголосила графік матчів на навчально-тренувальних зборах.

Металіст на своєму офіційному сайті опублікував графік контрольних матчів у рамках першого етапу навчально-тренувальних зборів у Туреччині.

Перший етап підготовки харків'ян до другої половини сезону складатиметься з двох тижнів, за які команда Олега Ратія проведе п'ять товариських матчів.

Розклад спарингів Металіста в Туреччині:

Металіст — ГКС Катовиці (Катовиці, Польща) — 25 січня

Металіст — Локомотив (Софія, Болгарія) — 28 січня

Металіст — Тузла Сіті (Тузла, Боснія та Герцеговина) — 31 січня

Металіст — Торпедо (Кутаісі, Грузія) — 3 лютого

Металіст — Согдіана (Джиззак, Узбекістан) — 7 лютого

Інформація про час та трансляцію матчів буде доступна пізніше на офіційному сайті клубу або в соціальних мережах.

Раніше повідомлялося, що Металіст вийде з відпустки 20 січня, зимові збори пройдуть у Туреччині.