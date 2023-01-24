Україна

Команда Віктора Скриника зіграла у товариському матчі.

Полтавська Ворскла у рамках навчально-тренувальних зборів у Туреччині зіграла спаринг проти Дукаджині з Косова.

Суперників полтавців тренує легенда Ворскли Арменд Даллку. І його підопічні були сильніші за команду Віктора Скрипника.

Номінальні гості відрили рахунок на 45 хвилині після зразкової комбінації. На 64 рахунок став 2:0 після контратаки, а на 65 Ворскла відіграла один м'яч.

На жаль прес-служба української команди не повідомляє про авторів голів у цьому поєдинку.