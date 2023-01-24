Команда Віктора Скриника зіграла у товариському матчі.
ФОТО ФК ВОРСКЛА
24 січня 2023, 12:50
Полтавська Ворскла у рамках навчально-тренувальних зборів у Туреччині зіграла спаринг проти Дукаджині з Косова.
Суперників полтавців тренує легенда Ворскли Арменд Даллку. І його підопічні були сильніші за команду Віктора Скрипника.
Номінальні гості відрили рахунок на 45 хвилині після зразкової комбінації. На 64 рахунок став 2:0 після контратаки, а на 65 Ворскла відіграла один м'яч.
На жаль прес-служба української команди не повідомляє про авторів голів у цьому поєдинку.