Клуби УПЛ провели контрольні поєдинки у рамках підготовки до відновлення сезону в УПЛ.
Ворскла (Полтава) — Напредак (Крушевац, Сербія) 0:1
Гол: Неманья Крстич, 51 (пен.)
Ворскла (стартовий склад): Різник, Бацула, Черниш, Чеснаков, Феліпе, Кравчук, гравець на перегляді, Мельничук, Скляр, Степанюк, Прус.
Денис Олійник (Ворскла) не реалізував пенальті.
Кривбас (Кривий Ріг) — Хебир (Пазарджик, Болгарія) 1:2
Голи: Євген Банада, 45 - Арсеніо Валпурт, 36, Архан Ісуф, 85 (пен.)
Кривбас: Богдан Сарнавський (Андрій Кліщук, 46) – Андрій Понєдєльнік (Євген Опанасенко, 46), Вʼячеслав Рябов, Тимур Стецьков (Данило Бескоровайний, 46), Володимир Якімець — Максим Задерака (Арсеній Кілєвий, 72), Дмитро Хомченовський (Клім Приходько, 46), Микита Татарков (Тимур Кораблін, 46), Євген Банада (Владислав Семотюк, 46), Артур Микитишин (Захар Карпусь, 46) – Роман Дебелко (Денис Устименко, 46; Антон Циганков, 72).
Олександрія — Балкані (Косово) 2:5
Голи: Максим Третьяков, 3, Олег Кожушко, 45 — ...
Олександрія (перший тайм): Микита Шевченко, Максим Третьяков, Максим Дячук, Вікентій Волошин, Олег Кожушко, Артем Шулянський, Богдан Білошевський, Данііл Скорко, Олександр Демченко, Андрій Цуріков, Валерій Бондаренко
Запасні: Георгій Єрмаков, Юрій Копина
Олександрія (другий тайм): Валентин Горох, Олександр Мельник, Владислав Бабогло, Кирило Дришлюк, Артур Авагімян, Владислав Калітвінцев, Денис Мірошніченко, Єгор Гунічев, Сергій Рибалка, Микола Михайленко, Еміль Мустафаєв
Запасні: Георгій Єрмаков, Максим Дячук, Вікентій Волошин, Данііл Скорко, Юрій Копина
Нагадаємо, що київське Динамо цього ж дня, 24 січня, зазнало розгромної поразки від віденського Рапіда. Крім того, раніше вранці Ворскла грала ще один товариський матч і поступилася Дукаджині з Косова.