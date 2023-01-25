Україна

Команда ван Леувена провела другий поєдинок на день.

У рамках товариського поєдинку на тренувальних зборах у Туреччині луганська Зоря переграла представника Болгарії Септемврі (2:3).

Українська команда отримала два голи до середини першого тайму через індивідуальні помилки футболістів. Відіграти до перерви вдалось лише один гол — головою забив Кирюханцев.

Проте у другому таймі луганці не тільки відігрались зусиллями Нагнойного, а й вирвали перемогу завдяки влучному пострілу Булеци.

Нагадаємо, що у першому товариському поєдинку за день команда Патріка ван Леувена переграла словенський Копер.

Зоря - Септемврі 3:2

Голи: Кирюханцев 38, Нагнойний 54, Булеца 78 — 14, 25

Зоря: Кучерук (Сапутін 60), Вантух, Снурніцин, Імереков, Гулько (гравець U19, 76), Мишньов, Хахльов, Булеца, Русин, Кирюханцев (Паскаль 46), Нагнойний.