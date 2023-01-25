Україна

Перемогу луганській команді забезпечив гол Бражко з одинадцятиметрової позначки на початку другого тайму.

Луганська Зоря продовжує підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Сьогодні, 25 січня, команда Патріка ван Леувена провела черговий контрольний матч, у якому здобула мінімальну перемогу над словенським Копером з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий на початку другого тайму, а його автором став Бражко, який реалізував пенальті.

Зазначимо, що сьогодні Зоря проведе ще один спаринг — о 16:00 розпочався матч проти болгарпського Септемврі.

Відео голу та огляд матчу:

Зоря - Копер 1:0

Гол: Бражко, 50 (з пенальті).

Зоря: Мацапура (Сапутін, 67), Сміян, Батагов, Гучек, Данченко, Бражко, Чурко, Фофана (Сильвіан, 72), Антюх, Хлань, Рамсі (Почапський, 72).