Україна

Гравець 2004 року народження може приєднатись до "гірників".

Донецький Шахтар близький до трансферу нападника уругвайського клубу Бостон Рівер Кевіна Келсі, повідомляє TUTTOmercatoWEB.

Прямо зараз футболіст бере участь у чемпіонаті Південної Америки U20, виступаючи за команду Венесуели. За інформацією джерела, Шахтар дуже пильно стежить за форвардом та згодом підпише гравця.

Раніше Келсі виступав у складі венесуельського Мінерос Гуаяна. До свого нинішнього клубу футболіст приєднався на початку цього року.

Наразі ціна на 18-річного гравця становить 100 тис. € по оцінках Transfermarkt.