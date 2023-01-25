Гравець 2004 року народження може приєднатись до "гірників".
Келвін Келсі, фото twitter
25 січня 2023, 19:32
Донецький Шахтар близький до трансферу нападника уругвайського клубу Бостон Рівер Кевіна Келсі, повідомляє TUTTOmercatoWEB.
Прямо зараз футболіст бере участь у чемпіонаті Південної Америки U20, виступаючи за команду Венесуели. За інформацією джерела, Шахтар дуже пильно стежить за форвардом та згодом підпише гравця.
Раніше Келсі виступав у складі венесуельського Мінерос Гуаяна. До свого нинішнього клубу футболіст приєднався на початку цього року.
Наразі ціна на 18-річного гравця становить 100 тис. € по оцінках Transfermarkt.