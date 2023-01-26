Криворізці протистоятимуть команды з Північної Македонії.
Кривбас - Струга, Кривбас
26 січня 2023, 13:59
Кривбас на своєму сайті оголосив про наступного суперника на тренувальних зборах у Туреччині.
Команда Юрія Вернидуба зіграє проти Струги, яка представляє Північну Македонію.
Струга» тренується у Анталії лише декілька днів, а вже встигла провести один контрольний матч, мінімально поступившись узбецькому Локомотиву з Ташкента – 1:2.
Матч Кривбас — Струга відбудеться завтра, у пʼятницю, 27 січня, на стадіоні у Белеку — Limak Arcadia Football Center. Початок гри — 16:00 за київським часом.
Онлайн-трнасляція цього поєдинку буде доступна пізніше на YouTube-каналі Кривбасу.