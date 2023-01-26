Україна

Криворізці протистоятимуть команды з Північної Македонії.

Кривбас на своєму сайті оголосив про наступного суперника на тренувальних зборах у Туреччині.

Команда Юрія Вернидуба зіграє проти Струги, яка представляє Північну Македонію.

Струга» тренується у Анталії лише декілька днів, а вже встигла провести один контрольний матч, мінімально поступившись узбецькому Локомотиву з Ташкента – 1:2.

Матч Кривбас — Струга відбудеться завтра, у пʼятницю, 27 січня, на стадіоні у Белеку — Limak Arcadia Football Center. Початок гри — 16:00 за київським часом.

Онлайн-трнасляція цього поєдинку буде доступна пізніше на YouTube-каналі Кривбасу.