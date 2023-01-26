Україна

Клуб залишив один з форвардів.

Львів на своєму офіційному сайті оголосив про відхід нападника Олександра Васильєва.

Клуб та 28-річний український футболіст вирішили припинити співпрацю за спільною згодою сторін.

Україна трансферна. Зимові переходи

"Керівництво та тренерський штаб Львова дякують Олександру за співпрацю та бажають успіхів у подальшій футбольній кар’єрі".

Васильєв приєднався до Львова в січні 2022 року. З тих пір він провів13 ігор, у яких відзначився одним забитим голом та одним асистом.

Раніше Васильєв виступав за Динамо, Дніпро, Арсенал та клуби з Білорусі.