Клуб залишив один з форвардів.
Олександр Васильєв, Львів
26 січня 2023, 14:40
Львів на своєму офіційному сайті оголосив про відхід нападника Олександра Васильєва.
Клуб та 28-річний український футболіст вирішили припинити співпрацю за спільною згодою сторін.
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"Керівництво та тренерський штаб Львова дякують Олександру за співпрацю та бажають успіхів у подальшій футбольній кар’єрі".
Васильєв приєднався до Львова в січні 2022 року. З тих пір він провів13 ігор, у яких відзначився одним забитим голом та одним асистом.
Раніше Васильєв виступав за Динамо, Дніпро, Арсенал та клуби з Білорусі.