Україна

Одесити поступились у спарингу.

Одеський Чорноморець на тренувальних зборах у Туреччині поступився ФК Нові Пазар з Сербії.

На 64-й хвилині одесити помилились під час виходу в атаку, і гравець суперника реалізував вихід віч-на-віч.

На 77-й хвилині серби подвоїли перевагу після відмінно виконаного штрафного удару. Наприкінці матчу "моряки" створили кілька моментів біля воріт сербського клубу, але рахунок так і не змінився.

Відзначимо, що до цього одесити у Туреччині зіграли унічию із болгарським Спартаком. Наступний матч команда проведе 29 січня проти Малішево з Косово.

Чорноморець — Нові Пазар 0:2

Чорноморець: Варакута – Даскалиця, Білий, Штогрін, Кубемба, Черткоєв, Баранюк, Гладкий, Урсолов, Алефіренко, Політило, Гравець на перегляді.