Перший поєдинок за участі команди з Петрового на зимових зборах.
фото ФК Інгулець
30 січня 2023, 10:46
Петровський Інгулець продовжує проводити власну програму зимових зборів у Туреччині, де незабаром відбудеться перший матч за його участі.
Команда Младена Бартуловича перебуває закордоном у процесі роботи тільки п’ятий день.
У прийдешній грі "козаки" зіграють проти представника Болгарії — Бероє з міста Стара-Загора, який у поточному сезоні йде на восьмій сходинці в турнірній таблиці національної першості (16 команд).
Стартовий свисток матчу пролунає о 12:00 за київським часом.
Нагадаємо, що до цього петровський колектив залишив український захисник.