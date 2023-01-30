Україна

Перший поєдинок за участі команди з Петрового на зимових зборах.

Петровський Інгулець продовжує проводити власну програму зимових зборів у Туреччині, де незабаром відбудеться перший матч за його участі.

Команда Младена Бартуловича перебуває закордоном у процесі роботи тільки п’ятий день.

У прийдешній грі "козаки" зіграють проти представника Болгарії — Бероє з міста Стара-Загора, який у поточному сезоні йде на восьмій сходинці в турнірній таблиці національної першості (16 команд).

Стартовий свисток матчу пролунає о 12:00 за київським часом.

Нагадаємо, що до цього петровський колектив залишив український захисник.