Україна: Перша ліга

Вихованець донецького Шахтаря та київського Динамо продовжить кар'єру у Першій лізі України.

Львівські Карпати на своєму офіційному сайті оголосили про підписання контракту із захисником Інгульця Тарасом Саківом.

Контракт із 25-річним українцем розрахований на півтора роки. У новому клубі він виступатиме під 24 номером.

Також зазначається, що футболіст перебрався до клубу Першої ліги на правах вільного агента.

Саків є вихованцем одразу двох грандів УПЛ — Шахтаря та Динамо, за які він виступав у юнацькому віці. За свою кар'єру він уже встиг пограти за Ворсклу, Рух, Минай та Колос.

Нинішнього сезону Саків провів 12 матчів, у яких відзначився однією результативною передачею.