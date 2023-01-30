Україна

Черговий поєдинок за участі команди з Харкова на зимових зборах.

Харківський Металіст 1925 продовжує проводити власну програму зимових зборів у Туреччині, де незабаром відбудеться черговий матч за його участі.

У попередньому матчі команда Олега Голодюка та Едмара не змогла здолати сербський клуб Раднічкі (0:0).

У прийдешній грі "жовто-сині" зіграють проти представника Болгарії — Хебира з міста Пазарджик, який у поточному сезоні йде на передостанній сходинці в турнірній таблиці національної першості (16 команд).

Стартовий свисток матчу пролунає о 15:00 за київським часом.

Нагадаємо, що до цього харківський колектив залишили форвард та півзахисник.