Україна

Металіст 1925 подякував за співпрацю нападнику Іллі Зубкову та півзахиснику Артему Дудіку.

Металіст 1925 оголосив про припинення співпраці з нападником Іллею Зубковим та півзахисником Артемом Дудіком. Про це повідомила пресслужба харківського клубу.

24-річний форвард Ілля Зубков став гравцем команди у вересні 2021 року. Від того часу з'являвся на полі у сімнадцяти поєдинках, у яких відзначився одним забитим м'ячем.



26-річний півзахисник Артем Дудік став гравцем Металіста 1925 влітку минулого року. У першому колі чемпіонату виходив на поле у трьох поєдинках. Результативними діями не відзначався.

Після 14 ігор Металіст 1925 набрав 18 очок та займає восьме місце в турнірній таблиці УПЛ.

Раніше тренер Металіста 1925 Олег Голодюк розповів, як йому працюється разом з Едмаром.