У третьому контрольному матчі на зимовому зборі в Туреччині динамівці зіграють з австрійською Аустрією з Лустенау.

Час початку поєдинку – 16:00 за київським часом. 

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Раніше повідомлялося, що Динамо зіграє з Поліссям замість Лудогорця на зборах. 