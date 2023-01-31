Україна 31 січня 2023, 09:18 Динамо — Аустрія: онлайн відеотрансляція товариського матчу Черговий поєдинок за участі київської команди на зимових зборах. Фото: ФК Динамо 31 січня 2023, 09:18 У третьому контрольному матчі на зимовому зборі в Туреччині динамівці зіграють з австрійською Аустрією з Лустенау. Час початку поєдинку – 16:00 за київським часом. Відео онлайн-трансляція: Раніше повідомлялося, що Динамо зіграє з Поліссям замість Лудогорця на зборах. Команди Аустрія Динамо Київ Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте