Україна

Черговий поєдинок за участі київської команди на зимових зборах.

У третьому контрольному матчі на зимовому зборі в Туреччині динамівці зіграють з австрійською Аустрією з Лустенау.

Час початку поєдинку – 16:00 за київським часом.

Відео онлайн-трансляція:

Раніше повідомлялося, що Динамо зіграє з Поліссям замість Лудогорця на зборах.