Україна

26-річного футболіста орендовано у єгипетського клубу.

Жан-Морель По став гравцем Кривбасу, повідомив офіційний сайт української команди.

26-річного півзахисника орендовано до кінця сезону з опцією викупу. Попереднім клубом івуарійця був єгипетський Ісмаілі.

Жан По народився 15 грудня 1996 року у Абіджані, столиці Кот-дʼІвуару. Зріст – 184 см, вага – 75 кг. Перші футбольні кроки зробив у рідній країні. Є 2-разовим чемпіоном Кот-дʼІвуару у складі АСЕК Мімозас — 2016/2017, 2017/2018.

Професійна карʼєра: АСЕК Мімозас Абіджан, Кот-дʼІвуар (2014-2017) – 51 матч/1 гол, Торпедо-БелАЗ Жодіно, Білорусь (2018-2020) – 40/3, Смолевичи Білорусь (2020) – 14/1, Неман Гродно, Білорусь (2020) – 16/3, Динамо Мінськ, Білорусь (2021) – 28/7, Ісмаілі Ісмаілія, Єгипет (2022) – 8.

У новому клубі він виступатиме під 79 номером.