Україна

Угода розрахована на п'ять років.

Шахтар оголосив про придбання Кевіна Келсі, повідомив офіційний сайт "гірників".

18-річний нападник підписав контракт на п'ять років – до кінця 2028 року.

Про те, скільки за свого футболіста отримав уругвайський клуб Бостон Рівер – не повідомляється.

Кевін Келсі – вихованець венесуельського клубу Мінерос, за головну команду якого виступав від 2021 року: зіграв 31 матч, забив 5 м’ячів й зробив 1 гольову передачу. У січні 2023 року долучився до уругвайського клубу Бостон Рівер, проте за команду не грав.



Келсі є футболістом молодіжної збірної Венесуели (5 матчів, 2 голи), у складі якої зараз виступає на чемпіонаті Південної Америки (U20).

Зазначимо, що зріст центрального нападника — 193 см.