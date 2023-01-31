Угода розрахована на п'ять років.
Кевін Келсі, ФК Шахтар
31 січня 2023, 13:43
Шахтар оголосив про придбання Кевіна Келсі, повідомив офіційний сайт "гірників".
18-річний нападник підписав контракт на п'ять років – до кінця 2028 року.
Про те, скільки за свого футболіста отримав уругвайський клуб Бостон Рівер – не повідомляється.
Кевін Келсі – вихованець венесуельського клубу Мінерос, за головну команду якого виступав від 2021 року: зіграв 31 матч, забив 5 м’ячів й зробив 1 гольову передачу. У січні 2023 року долучився до уругвайського клубу Бостон Рівер, проте за команду не грав.
Келсі є футболістом молодіжної збірної Венесуели (5 матчів, 2 голи), у складі якої зараз виступає на чемпіонаті Південної Америки (U20).
Зазначимо, що зріст центрального нападника — 193 см.