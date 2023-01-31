Україна

"Гірники" зуміли відіграти два пропущені м'ячі у другому таймі.

У черговому товариському матчі, який пройшов у рамках підготовки до другої половини сезону української Прем'єр-ліги, донецький Шахтар зустрівся з Лудогорцем, який є представником чемпіонату Болгарії.

Гравці болгарського клубу впевнено залишили за собою перший тайм, зумівши відправити у ворота "гірників" два м'ячі, але після перерви їм не вдалося зберегти цю перевагу в рахунку.

Спочатку на 76-й хвилині Лассіна Траоре скоротив відставання Шахтаря, а вже у компенсований до другого тайму час Артем Бондаренко реалізував пенальті та врятував для донецького клубу нічийний результат – 2:2.

Нагадаємо, раніше цього ж дня київське Динамо також зуміло відіграти у другому таймі два м'ячі відставання у товариському поєдинку з Аустрією Лустенау.

Шахтар — Лудогорець (Болгарія) 2:2

Голи: Траоре 72, Бондаренко 90+6 (пен.) — Тьяго 27, Нонато 29

Шахтар (перший тайм): Пятов — Тейлор, Козік, Ракицький, Гочолейшвілі — Назарина — Очеретько (Сігеєв 31), Глущенко, Тотовицький, Борячук — Сікан

Шахтар (другий тайм): Пузанков — Тейлор, Козік, Фарина, Роспутько — Назарина (Степаненко 65) — Ющенко, Сігеєв, Глущенко, Тотовицький — Погорілий

На заміну на 66 хвилині також вийшли: Зубков, Бондаренко, Матвієнко, Бондар, Криськів, Джурасек, Траоре