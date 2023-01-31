Кияни зуміли відіграти протягом матчу два м'ячі відставання.
Фото: ФК Динамо Київ
31 січня 2023, 17:57
У черговому товариському матчі, який пройшов у рамках підготовки до другої половини сезону української Прем'єр-ліги, київське Динамо зустрілося з Аустрією Лустенау, яка представляє вищий дивізіон Австрії.
Перший тайм вийшов невдалим для підопічних Мірчі Луческу, оскільки до перерви кияни вже програвали з рахунком 0:2.
Але вже у другій половині зустрічі "біло-сині" зуміли відіграти два м'ячі відставання завдяки голам Попова та Вівчаренка, тим самим уникнувши чергової поразки на тренувальному зборі в Туреччині.
Фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок 2:2.
Динамо – Аустрія Лустенау (Австрія) – 2:2 (0:2)
Голи: Попов (52), Вівчаренко (60) – Грабер (26), Фрідрікас (35).
Динамо (перший тайм): Нещерет, Караваєв, Бурда, Сирота, Дубінчак,, Сидорчук (к), Шепелєв, Лонвейк, Діалло, Волошин, Пономаренко.
Динамо (другий тайм): Нещерет, Вівчаренко, Боль, Попов, Тимчик, Андрієвський, Шепелєв, Яцик, Царенко, Гармаш, Беніто (Кремчанін, 77).