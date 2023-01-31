Україна

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 31 січня 2023, 15:30.

У черговому товариському матчі, який пройшов у рамках підготовки до другої половини сезону української Прем'єр-ліги, київське Динамо здійснило камбек проти Аустрії Лустенау.

Підопічні Мірчі Луческу поступалися супернику у рахунку у два м'ячі за підсумками першого тайму, але після перерви "біло-сині" зуміли відіграти це відставання – 2:2.

До вашої уваги відео кращих моментів товариського матчу Динамо Київ — Аустрія Лустенау на зборах у Туреччині:

Динамо – Аустрія Лустенау (Австрія) – 2:2 (0:2)

Голи: Попов (52), Вівчаренко (60) – Грабер (26), Фрідрікас (35).

Динамо (перший тайм): Нещерет, Караваєв, Бурда, Сирота, Дубінчак,, Сидорчук (к), Шепелєв, Лонвейк, Діалло, Волошин, Пономаренко.

Динамо (другий тайм): Нещерет, Вівчаренко, Боль, Попов, Тимчик, Андрієвський, Шепелєв, Яцик, Царенко, Гармаш, Беніто (Кремчанін, 77).