Україна

Молодий гравець має гарну мотивацію перемагати.

Півзахисник Динамо Київ Антон Царенко прокоментував гру команди в матчі проти Аустрії.

"Звісно, Динамо ставить перед собою мету лише перемагати у кожному матчі, ми завжди максимально налаштовуємося на кожного суперника та намагаємося показати найкращу свою гру від першої до останньої хвилини. Так, ми дійсно, поступалися 0:2, але по ходу зустрічі виправилися та зрівняли рахунок, та для Динамо — це не максимум.

Я ще сам молодий футболіст, і мені багато чого ще треба пройти. Старші товариші по команді, звісно, завжди підтримують мене. Повторюся, я був на місці дебютантів, тому знаю, як це.

Як завжди, напевне, будуть дворазові тренування, адже на зборах навантаження – це головне, щоб добре підготуватися до відновлення сезону та виправили ситуацію у турнірній таблиці", — наводить слова Царенко офіційний сайт киян.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд товариського матчу Динамо Київ проти Аустрії.