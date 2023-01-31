Україна

Захисник покинув склад "гірників", за яких грав майже 13 років.

Сергій Кривцов попрощався з командою та вболівальниками Шахтаря перед трансфером до Інтера Маямі.

Про прощання з командою:

"Так, ще вчора я знав цю інформацію, і був такий підйом емоційний, але сьогодні вранці, як кажуть, сум і туга. Майже 13 років у цій команді, де я залишаю велику частину своєї душі та свого серця. І це емоційно дуже важко".

Про майже 13 років у Шахтарі:

"Це дуже щасливий етап мого життя. Тут я зробив себе – завдяки клубу, завдяки тренерам, які мене виховували, команді, що завжди підтримувала, завдяки дуже гарному колективу, президенту, менеджменту. У цій команді все ідеально! Мабуть, немає у світі такого клубу, де все так розраховано до дрібниць. Я дуже радий, що провів 13 років у такій команді, як Шахтар".

Про найкращі спогади:

"Дуже багато було чудових моментів. Та я вірю, що найближчим часом приїду вже як палкий уболівальник Шахтаря на Донбас Арену і ще раз побачу цю атмосферу на стадіоні, підтримуючи команду".

Наприкінці Сергій Кривцов подякував уболівальникам за всі ці роки у команді та підтримку.

"Хотів би сказати, що дуже дякую їм за підтримку. Тим більше в ці непрості для України часи вони нас підтримують. На жаль, ми зараз не можемо грати для вас на стадіонах через небезпеку, та я вірю, що незабаром ми побачимося і наш стадіон буде заповнений відданими вболівальниками", — наводить слова Кривцова офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, що 31-річний українець підписав із американським клубом повноцінний контракт, розрахований на сезон-2024. Також передбачено можливість продовження угоди ще на один рік.