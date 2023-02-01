Україна

Черговий поєдинок за участі команди з Донецька на зимових зборах.

Донецький Шахтар продовжує проводити власну програму зимових зборів у Туреччині, де незабаром відбудеться черговий матч за його участі.

У зустрічі напередодні команда Ігора Йовічевіча врятувала нічию проти болгарського Лудогорця (2:2).

У прийдешній грі "помаранчево-чорні" зіграють проти представника Словенії — Марибора, який у поточному сезоні йде на четвертій сходинці в турнірній таблиці національної першості (10 команд) та нещодавно обігравав київське Динамо (2:0).

Стартовий свисток матчу пролунає о 16:30 за київським часом.

Нагадаємо, що до цього донецький колектив залишив досвідчений центральний захисник.