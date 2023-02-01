Черговий поєдинок за участі команди з Луганська на зимових зборах.
фото ФК Зоря Луганськ
01 лютого 2023, 09:25
Луганська Зоря продовжує проводити власну програму зимових зборів у Туреччині, де незабаром відбудеться черговий матч за його участі.
У попередній зустрічі команда Патріка ван Леувена виграла в македонської Академії Пандєва (2:0).
У прийдешній грі луганці зіграють проти представника Данії — Горсенс, який у поточному сезоні йде на дев’ятій сходинці в турнірній таблиці національної першості (12 команд).
Стартовий свисток матчу пролунає о 13:00 за київським часом.
Нагадаємо, що до цього луганський колектив залишили два представники тренерського штабу.