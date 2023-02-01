Україна

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 31 січня 2023, 16:30.

У черговому товариському матчі, який пройшов у рамках підготовки до другої половини сезону української Прем'єр-ліги, донецький Шахтар здійснив камбек против болгарського Лудогорця.

Підопічні Ігора Йовічевіча поступалися супернику у рахунку у два м'ячі за підсумками першого тайму, але після перерви "гірники" зуміли відіграти це відставання – 2:2.

До вашої уваги відео кращих моментів товариського матчу Шахтар Донецьк — Лудогорець Разград на зборах у Туреччині:

Шахтар — Лудогорець (Болгарія) 2:2

Голи: Траоре 72, Бондаренко 90+6 (пен.) — Тьяго 27, Нонато 29

Шахтар (перший тайм): Пятов — Тейлор, Козік, Ракицький, Гочолейшвілі — Назарина — Очеретько (Сігеєв 31), Глущенко, Тотовицький, Борячук — Сікан

Шахтар (другий тайм): Пузанков — Тейлор, Козік, Фарина, Роспутько — Назарина (Степаненко 65) — Ющенко, Сігеєв, Глущенко, Тотовицький — Погорілий

На заміну на 66 хвилині також вийшли: Зубков, Бондаренко, Матвієнко, Бондар, Криськів, Джурасек, Траоре