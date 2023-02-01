Україна

Український захисник, який продовжить кар'єру в АПЛ, попрощався із уболівальниками Динамо.

Раніше офіційно стало відомо, що центральний захисник київського Динамо Ілля Забарний перейшов в англійський Борнмут, підписавши контракт до літа 2028 року.

20-річний українець попрощався з уболівальниками "біло-синіх" та подякував нашим воїнам, які ведуть героїчну боротьбу проти російських окупантів та терористів.

"Шановні вболівальники. Настав момент прощатися з рідним клубом, у якому я виріс тим, ким зараз є. Хочу подякувати нашим хоробрим воїнам та захисникам за можливість представляти нашу країну на світовому рівні.

Також дякую вам за шалену підтримку, партнерам по команді, тренерському штабу, медичному персоналу. Це повністю ваша заслуга. Дякую керівництву Динамо, що дали шанс проявити себе в одному з найкращих чемпіонатів світу. Назавжди в моєму серці. Скоро побачимося", — сказав Ілля Забарний.



За інформацією ЗМІ, сума трансферу Забарного до клубу АПЛ склала 25 мільйонів фунтів стерлінгів. Також 5 мільйонів фунтів передбачено в якості бонусів.

У футболці київського Динамо український захисник провів 84 матчі у всіх турнірах, в яких він забив один гол і віддав два асисти. Також український центрбек по одному разу виграв із "біло-синіми" чемпіонат України, Кубок України та Суперкубок України.