Україна

Підопічні Вернидуба повністю переграли суперника.

Криворізький Кривбас провів четвертий контрольний матч на турецьких зборах. Сьогодні команда Вернидуба протистояла Септемврі.

Представник УПЛ не помітив суперника, відвантаживши 5 голів. Початок був закладений на 6-ій хвилині Хомченовським, а Дебелко подвоїв рахунок у першому таймі.

У другій половині зустрічі Кривбас забив ще тричі: спочатку відзначився Банада, а згодом у протокол матчу свої прізвища записали Татарков і Устименко.

Наступний суперник в Туреччині — чемпіон Молдови Шериф. Гра відбудеться 8 лютого.

Кривбас — Септемврі – 5:0

Голи: Дмитро Хомченовський, 6, Роман Дебелко, 39, Євген Банада, 58, Микита Татарков, 60, Денис Устименко, 79.

Кривбас: Андрій Кліщук (Богдан Сарнавський, 46) – Володимир Якімець (Євген Опанасенко, 63), Віталій Вернидуб (Вʼячеслав Рябов, 61), Данило Бескоровайний (Андрій Понєдєльнік, 46), Тимур Стецьков – Максим Задерака (Тимур Кораблін, 68), Євген Банада (Владислав Семотюк, 65), Микита Татарков (Артур Микитишин, 63), Ріфет Капіч (Захар Карпусь, 80), Дмитро Хомченовський (к) (Денис Шевченко, 75) – Роман Дебелко (Денис Устименко, 46).