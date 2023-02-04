Україна

Черговий поєдинок за участі команди зі Львова на зимових зборах.

Львівський Рух продовжує проводити власну програму зимових зборів у Хорватії, де незабаром відбудеться черговий матч за його участі.

У попередній зустрічі команда Леоніда Кучука зіграла поступилась австрійському Штурму з міста Ґрац (2:3).

У прийдешній грі "жовто-чорні" зіграють проти представника Словенії — Домжале, який у поточному сезоні йде на п’ятій сходинці в турнірній таблиці національної першості (10 команд).

Стартовий свисток матчу пролунає о 12:00 за київським часом.

Нагадаємо, що до цього львівський колектив оголосив про розширення бразильського представництва в команді.