Україна

Львівський клуб підписав чергового новачка.

Спортивний директор Руху Володимир Лапіцький прокоментував підписання контракту з бразильським лівим захисником Джеферсоном.

"Варто розуміти, що цей футболіст пройшов школу «Греміо», але не грав у основній команді, а в складі U-23. Це команда, яка неодноразово виступала в Кубку Сан-Паулу. Минулого року ми були на цьому турнірі разом з директором селекційного відділу Руху Олегом Гарасом.

Джеферсон має скласти конкуренцію Ростислав Ляху та Мар’яну Мисику. Хоча Мар’ян у принципі має грати на трохи іншому місці, лівий захисник – це не його рідна позиція. До того ж, у нас збільшується бразильське представництво в команді: Ми вже побачили, як прогресує Таллес, сподіваємося, що буде прогресувати в українському чемпіонаті й Едсон, хочеться вірити, що Джеферсон теж стане відкриттям для українського футболу.

Але це лише попередні компліменти та надії на нього. Все залежатиме від самого гравця. В нього є потенціал: непогана швидкість, хороший удар. Однак йому треба ще багато працювати, аби стати сильним футболістом. Тому все в його руках, поки що він отримав аванс і шанс себе зарекомендувати, який ми йому надали. Знаючи, що в нас хороша конкуренція, і молоді футболісти віддають себе повністю на тренуваннях для того, щоби завоювати місце в першій команді, можу з упевненістю сказати, що йому легко не буде", - сказав Лапіцький в комантарі офіційному сайту клубу.

22-річний лівий захисник підписав контракт із "жовто-чорними" на 2,5 роки. Він гратиме під 43 номером.