Україна

Черговий поєдинок за участі команди з Рівного на зимових зборах.

Рівненський Верес продовжує проводити власну програму зимових зборів у Туреччині, де незабаром відбудеться черговий матч за його участі.

Ця зустріч стане першим для команди Юрія Вірта за поточну зиму.

У прийдешній грі "червоно-чорні" зіграють проти багаторазового чемпіона Вірменії — Пюніка з міста Єреван, який у поточному сезоні йде на третій сходинці в турнірній таблиці національної першості (10 команд).

Стартовий свисток матчу пролунає о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, що до цього рівненський колектив долучив до команди під час зимових зборів переможця "народного відбору".