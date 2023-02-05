Україна

Черговий поєдинок за участі команди зі столиці на зимових зборах.

Київське продовжує проводити власну програму зимових зборів у Туреччині, де незабаром відбудеться черговий матч за його участі.

У попередній зустрічі команда Мірчі Луческу не просто перемогла, а розгромила румунську Унірю з рахунком 5:1.

У прийдешній грі "біло-сині" зіграють проти п’ятиразового чемпіона Данії — Вайле, який у поточному сезоні йде на першій сходинці в турнірній таблиці національної першості (12 команд).

Стартовий свисток матчу пролунає о 10:00 за київським часом.

Нагадаємо, що до цього київський колектив сповістив про вдалу операцію для свого основного голкіпера Георгія Бущана.