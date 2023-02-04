Україна

Хірургічне втручання було успішне.

Голкіпер Динамо Київ Георгій Бущан переніс операцію з видалення міжхребцевої грижі, повідомляє офіційний сайт киян.

Стверджується, що хірургічне втручання було вдалим. Операція була проведене в одній з клінік Мюнхена.

Очікується, що термін відновлення голкіпера складе біля півтора місяця.

"Бажаємо Георгію безболісної реабілітації та якнайшвидшого повернення до складу!", — йдеться у заяві Динамо Київ.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Бущан увійшов до топ-3 голкіперів Динамо часів незалежності за показником сухих матчів.